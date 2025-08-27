Péter Takács: Ärzte- und Schwesternunterkunft in Siófok wird renoviert

Die komplexe Renovierung der Ärzte- und Schwesternunterkunft in Siófok kann für 1,127 Milliarden Forint beginnen, gab der Staatssekretär für Gesundheit des Innenministeriums am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der Stadt am Balaton bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Takács betonte, dass die Regierung bisher mehr als 16 Milliarden Forint aus nationalen und EU-Mitteln für den Bau und die Renovierung von Schwesternwohnheimen aufgewendet habe. Er wies auf die besondere Situation des Krankenhauses in Siófok hin, da dort während der Sommersaison am Balaton die medizinische Versorgung einer Bevölkerung sichergestellt werden muss, die um ein Vielfaches größer ist als die lokale Bevölkerung. „Die Einrichtung meistert diese Herausforderung hervorragend”, sagte er. Er fügte hinzu, dass solche Projekte notwendig sind, damit diese hochprofessionelle Arbeit vom ungarischen Staat anerkannt wird. Der Staatssekretär wies auch darauf hin, dass das Projekt in Siófok gut in das Konzept der Regierung passt, mit dem sie zeigen wollen, dass die gesamte ungarische Gesellschaft die Beschäftigten im Gesundheitswesen hoch schätzt. Er erinnerte daran, dass in diesem Sinne seit 2016 die Gehälter der Fachkräfte neunmal erhöht wurden, was in anderen Branchen beispiellos ist. Das Ziel der Regierung sei es, dass die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ihren Wert behalten und sogar steigen, betonte er.

Er erwähnte, dass man versuche, den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, darunter auch den Beschäftigten im Gesundheitswesen, eine berufliche Laufbahn anzubieten. Er erinnerte an eine aktuelle Entscheidung der Regierung, wonach alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst einen Wohnzuschuss in Höhe von 1 Million Forint beantragen können. Die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit der beruflichen Laufbahn und dem Wohnraum sei Teil des vor einigen Jahren von der Regierung ins Leben gerufenen Programms zum Bau von Schwesternwohnheimen, sagte Péter Takács und zählte Beispiele auf, wo bisher Schwesternwohnheime gebaut und renoviert wurden, um etwa 200 Fachkräften Wohnraum zu bieten. Mihály Witzmann, Fidesz-Abgeordneter der Region, erklärte, dass das Innenministerium 450 Millionen Forint zur Renovierung der Ärzte- und Schwesternunterkünfte in Siófok beigetragen habe und dass aus dem zentralen Haushalt – mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums – 550 Millionen Forint bereitgestellt worden seien. Im Rahmen des Programms „Wettbewerbsfähige Komitate” hätten die Bürgermeister der Region weitere 127 Millionen Forint für diesen Zweck bewilligt, fügte er hinzu. Der Abgeordnete betonte, dass sich die staatlichen Subventionen für das Krankenhaus und die Ambulanz in Siófok in den letzten 12 Jahren auf insgesamt rund 8 Milliarden Forint beliefen.