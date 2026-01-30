Balaton Zeitung E-Paper Banner

Leistung des Kernkraftwerks Paks erreicht 16.098 GWh im Jahr 2025

Die Leistung des ungarischen Kernkraftwerks Paks erreichte 2025 16.098 GWh, teilte der Betreiber MVM Paksi Atomerömü Zrt. am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Jahresleistung war die zweithöchste in der Geschichte des Kraftwerks.

