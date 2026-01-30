Leistung des Kernkraftwerks Paks erreicht 16.098 GWh im Jahr 2025

Die Leistung des ungarischen Kernkraftwerks Paks erreichte 2025 16.098 GWh, teilte der Betreiber MVM Paksi Atomerömü Zrt. am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Jahresleistung war die zweithöchste in der Geschichte des Kraftwerks.