Sano legt Grundstein für Futtermischanlage in Westungarn

Das deutsche Unternehmen Sano-Modern Takarmányozás Kft. legte am Donnerstag den Grundstein für eine 10 Mrd. HUF teure Futtermischanlage, mit der die Kapazität seines Standorts in Csém (Nordwestungarn) verdreifacht wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung unterstützte die Investition mit 5 Mrd. HUF. Die neue Anlage, die bis Oktober 2028 fertiggestellt sein soll, wird eine Produktionskapazität von 120.000 Tonnen Futtermittel pro Jahr haben. Geschäftsführer Zsolt Csorba erklärte, dass die Anlage Rinder- und Schweinezuchtbetriebe in Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Bulgarien beliefern werde. Landwirtschaftsminister István Nagy hob bei der Zeremonie die Finanzierung des Agrarsektors für Futtermittelanlagen hervor. Die Sano-Modern Takarmányozás Kft. erzielte 2024 einen Nettoumsatz von 7,5 Mrd. HUF.