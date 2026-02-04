CIG Pannónia entwickelt innovative Plattform für maßgeschneiderte Versicherungsprodukte

Ein Konsortium aus CIG Pannónia Lebensversicherung, CIG Pannónia Erste Ungarische Allgemeine Versicherung und der Széchenyi Universität Györ hat mit einer Förderung von 800 Millionen HUF aus dem Nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsfonds (NKFI) eine Plattform entwickelt, die mithilfe von KI maßgeschneiderte Versicherungsprodukte erstellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ziel des Projekts war es, eine hybride Versicherungsumgebung zu entwickeln, die eine innovative Lösung zur Erweiterung des Versicherungsschutzes für Privatkunden durch maßgeschneiderte Versicherungsangebote bietet, so die Versicherer. Das Hybridmodell kombiniert die Vorteile der Digitalisierung mit der Pflege persönlicher Beziehungen.