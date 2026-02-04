Nagy: Tourismus ist eine der treibenden Kräfte der Wirtschaft

Im vergangenen Jahr war der Tourismus „eine der wichtigsten treibenden Kräfte“ der Wirtschaft und machte mehr als 14 % des BIP aus, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy in einem Interview mit dem Magazin turizmus.com – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, dass der Sektor 2024 mit 18,2 Millionen Touristen, die nach Ungarn kamen, „Geschichte geschrieben” habe, aber im vergangenen Jahr habe man diese Zahl in nur 11 Monaten erreicht, und die Besucherzahlen während des gesamten Jahres seien insgesamt um 8 % gestiegen. Die Bruttoeinnahmen der Beherbergungsbetriebe übertrafen den bisherigen Spitzenwert um 12 %, die der Gastronomiebetriebe um 9 %, und der Erfolg des Tourismus sichere den Lebensunterhalt von 400.000 Familien, merkte er an. Nagy sagte, dass die Passagierzahlen am Liszt Ferenc International Airport bis Anfang Dezember auf 19 Millionen gestiegen seien, verglichen mit 17,6 Millionen im Jahr 2024, und dass in diesem Jahr Infrastrukturentwicklungen der Regierung im Gesamtwert von rund 1.000 Milliarden HUF beginnen würden. Er sagte, dass der Grundstein für Terminal 3 etwa im Februar-März gelegt werden könnte. „Wenn alles gut läuft, wird der Flughafen Budapest mittelfristig in der Lage sein, bis zu 40 Millionen Passagieren pro Jahr einen hochwertigen Service zu bieten”, fügte er hinzu.