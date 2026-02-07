NGM: Ungarische Familien konnten günstiger tanken als die Einwohner der Nachbarländer

Die Erwartungen der Regierung wurden auch im Januar erfüllt: Ungarische Familien konnten günstiger tanken als die Einwohner der Nachbarländer, teilte das Wirtschaftsministerium (NGM) am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Nach Angaben des Ministeriums konnten ungarische Familien im Januar an den heimischen Tankstellen im Vergleich zum Durchschnitt der Nachbarländer weiterhin günstigere Kraftstoffpreise nutzen. Der monatliche Durchschnittspreis für Benzin lag um 4 Forint, der für Diesel um 3 Forint unter dem Durchschnitt der Nachbarländer. „Die Regierung wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die ungarische Bevölkerung die Lasten des Krieges und der Brüsseler Sanktionen trägt. Zu diesem Zweck beobachtet sie kontinuierlich die Entwicklungen auf den internationalen Märkten, darunter auch die Entwicklung der Kraftstoffpreise”, schrieben sie. Sie fügten hinzu, dass das Wirtschaftsministerium im Interesse der ungarischen Bevölkerung regelmäßige Konsultationen mit den Akteuren des Kraftstoffmarktes durchführt und bei Bedarf bereit ist, schnelle und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Familien und der Wirtschaft zu ergreifen.