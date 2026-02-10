Unfall auf der H5-HÉV-Linie, eine Person getötet

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall auf der H5-HÉV-Linie, bei dem eine Person ums Leben kam, wie Mávinform am Dienstag auf seiner Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Informationen zufolge wurde der Verkehr während der Unfallaufnahme auf mehreren Abschnitten geändert, der planmäßige Verkehr wird gegen 13 Uhr wieder aufgenommen. Die Nationale Rettungsdienststelle teilte der Nachrichtenagentur MTI auf Anfrage mit, dass ein etwa 40-jähriger Mann trotz Wiederbelebungsversuchen vor Ort ums Leben gekommen ist.