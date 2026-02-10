Am Mittwoch beginnt die Veranstaltungsreihe des Cziffra Festivals

Mit einem Konzert von Vertretern des Jazz und der Volksmusik beginnt am Mittwoch die zweiwöchige Veranstaltungsreihe des Cziffra Festivals in der Musikakademie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Beim Jazzabend treten der Cimbalom-Spieler Kálmán Balogh, der Jazzmusiker Mihály Dresch, die Sängerin Mónika Lakatos und das Péter Sárik Trio auf, durch den Abend führt der Musikhistoriker András Batta. An diesem Abend werden auch mehrere Preise des Cziffra Festivals verliehen, wie die Organisatoren am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilten.

Der Generationenforscher Krisztián Steigervald hält am Donnerstag im MomKult einen Vortrag mit dem Titel „Generationen & Kultur”, zu Gast ist der Pianist János Balázs, Moderator ist der Musikhistoriker Dániel Mona. Als neue Initiative des Festivals werden die Abendprogramme im MOMKult mit einem Gemeinschaftserlebnis eingeleitet. Das „Musikalische Rendezvous” erwartet die Besucher ab 17:30 Uhr mit Live-Musik, einer Ausstellung und Filmvorführungen. Eines der Highlights der diesjährigen Reihe ist das Konzert „Rhapsodie-Essenz”. Der Gründer und künstlerische Leiter des Festivals, János Balázs – zugleich herausragender Künstler der Saison 2025/2026 des Concerto Budapest – tritt am Freitag mit dem Orchester und unter der Leitung von Chefdirigent András Keller auf der Bühne der Musikakademie auf. Weitere Programminfos auf zeneakademia.hu.