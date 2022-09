Sieben Tote nach Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto an Bahnübergang in Südungarn

Sieben Menschen wurden getötet, nachdem ein Zug am Montag an einem Bahnübergang in Südungarn mit einem Auto zusammengestoßen war, teilte das Polizeipräsidium des Komitats Bács-Kiskun gegenüber police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nach Angaben des Eisenbahnverkehrsinformationsdienstes Mávinform gab es an dem Bahnübergang zwischen Kiskunhalas und Kunfehértó keine Schranke. Der Fahrer des Wagens und die sechs Insassen kamen bei dem Unfall ums Leben. Der Zugführer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der Verkehr auf der Straße, auf der sich der Unfall ereignete, wurde auf eine Spur beschränkt, während die Polizei den Unfallort untersucht.