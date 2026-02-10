Samsung: Werk in Ungarn erfüllt alle Anforderungen

Das Batteriewerk von Samsung SDI am Stadtrand von Budapest erfüllt alle Umweltschutz- und Arbeitsschutzvorschriften, teilte das Unternehmen am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Betrieb des Werks sei transparent, so Samsung. Samsung wies Medienberichte mit „falschen Daten und irreführenden Informationen” zurück und kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. Samsung habe stets mit den Behörden kooperiert und pflege eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden, erklärte das Unternehmen und fügte hinzu, dass es seine soziale Rolle weiter stärken werde.