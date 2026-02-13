Taste Balaton: Die Saison am See beginnt mit einem unverzichtbaren Gastrofestival

Das Taste Balaton Festival findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt, und zwar zwischen dem 6. und 15. März. Dieses Mal erwarten die Besucher an mehr als 50 Orten fast 100 Programme. In diesem Jahr nehmen nicht nur Restaurants, sondern auch weitere Veranstaltungsorte – Weingüter, Aussichtspunkte, Konditoreien – an dem Festival teil. Anfang Februar haben Journalisten im Rahmen einer Studienreise einige wichtige Veranstaltungsorte besucht, dabei zahlreiche Köstlichkeiten probiert und einige Küchentipps kennengelernt. Sie nahmen auch an zahlreichen Programmen teil, die während der zehn Festivaltage für die Gäste zugänglich sein werden – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Organisatoren – Projektleiterin Dóra Budavári, Programmverantwortliche Györgyi Kalas und das Team von PR in Hungary – haben sich auch in diesem Jahr wieder mit ausgewählten, ganzjährig geöffneten Gastronomiebetrieben der Region zusammengetan. An mehr als 20 Restaurantstandorten werden nicht nur besondere Programme angeboten, sondern auch ein speziell für diese Veranstaltung zusammengestelltes „Taste Balaton-Menü”. Neben den Hauptveranstaltungsorten erwarten Sie an den zusätzlichen Veranstaltungsorten von Taste Balaton+ weitere Programme (Weingüter, kulturelle Stätten, Aussichtspunkte, Bäckereien und Konditoreien). Die Veranstaltungsreihe wird mit Unterstützung von VisitBalaton365 realisiert.