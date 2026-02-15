Szijjártó: „Präsident Selenskyj irrt sich völlig“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „irrt sich völlig: Die Ukraine verteidigt sich selbst, nicht uns“, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Samstag auf Facebook. „Russland hat sie angegriffen, nicht uns. Das ist nicht unser Krieg!“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Egal, wie viele … beleidigende Bemerkungen er über [Ministerpräsident] Viktor Orbán macht, egal, wie sehr er mit Brüssel kollaboriert oder die [oppositionelle] Tisza-Partei unterstützt, wir werden kein ungarisches Steuergeld aushändigen, wir werden uns nicht in ihren Krieg hineinziehen lassen und wir werden nicht zulassen, dass ungarische Jugendliche an die ukrainische Front geschickt werden“, sagte der Minister.