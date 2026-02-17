MOL drängt auf Freigabe strategischer Rohölreserven

Die MOL-Gruppe hat sich an das Energieministerium gewandt, um die strategischen Rohölreserven des Landes freizugeben, teilte das Öl- und Gasunternehmen am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Maßnahme würde es MOL ermöglichen, die Versorgung der Region sicherzustellen, erklärte MOL und fügte hinzu, dass seit dem 27. Januar keine Lieferungen von russischem Rohöl über die Druschba-Pipeline mehr angekommen seien. Zunächst müssten möglicherweise rund 250.000 Tonnen Rohöl aus den Reserven freigegeben werden, so MOL. Um den Ausfall auszugleichen, hat MOL Maßnahmen ergriffen, um seine Raffinerien in Ungarn und der Slowakei mit Rohöl zu versorgen, das per Tanker nach Kroatien geliefert wird. Die ersten Lieferungen werden jedoch erst Anfang März den Hafen von Omisalj erreichen und weitere 5 bis 12 Tage benötigen, um die Raffinerien zu erreichen, teilte das Unternehmen mit. MOL teilte mit, dass es auch mit der slowakischen Regierung in Kontakt steht, um eine Lösung für diese Situation zu finden. MOL wies darauf hin, dass beide Länder gemäß den Vorschriften der Europäischen Union verpflichtet sind, Rohöl- und Kraftstoffreserven zu halten, die ausreichen, um den Bedarf für einen Zeitraum von etwa 90 Tagen zu decken.