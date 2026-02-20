Schneefall: Grenzübergang bei Sopron vorübergehend gesperrt

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in Österreich wurde der Grenzübergang Sopron am Ende der Hauptstraße 84 am Freitag vorübergehend gesperrt, teilte die Verkehrsinformation auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Útinform empfiehlt, Hegyeshalom anzufahren, kleinere Grenzübergänge jedoch zu meiden. Im Westen des Landes, vor allem in den Komitaten Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala und Veszprém, schneit es seit dem Morgen intensiv. Trotz kontinuierlicher Räumungsarbeiten ist das Straßennetz schneebedeckt und matschig, daher sollten diejenigen, die können, ihre Reise verschieben, da ab Samstag deutlich bessere Straßenverhältnisse herrschen werden, wie Útinform mitteilte.

Ciprián Farkas (Fidesz-KDNP), Bürgermeister von Sopron, schrieb auf seiner Facebook-Seite, dass er den lokalen Schutzausschuss einberufen habe und in ständigem Kontakt mit der Polizei, dem Katastrophenschutz und allen betroffenen Institutionen stehe. Nicht nur der Schneefall und die Schneeverwehungen, sondern auch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste stellen die Fachleute vor große Herausforderungen, schrieb er und fügte hinzu, dass der Schneefall laut Vorhersagen am frühen Nachmittag aufhören werde, aber der Wind und die für die Nacht erwarteten Temperaturen von minus 8 Grad weitere Schwierigkeiten verursachen würden.