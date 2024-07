Dömötör: Rückkauf des Flughafens Budapest strategisch wichtig

Der Rückkauf des Internationalen Flughafens Liszt Ferenc in Budapest durch den ungarischen Staat sei von strategischer Bedeutung, sagte Csaba Dömötör, Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Flughafen sei „ein Tor zum Land, für 15 Millionen Passagiere, deren Zahl sich in Zukunft sogar verdoppeln könnte“, sagte er auf Facebook. Es spiegele seine strategische Bedeutung gut wider, dass sich sein Umsatz in den letzten 20 Jahren verdreifacht habe und sich den Rekorden von vor der Pandemie nähere, sagte Dömötör. „Der Flughafen erwirtschaftet Gewinne für das Land und hat das Potenzial, eine Dividende von bis zu 35 Milliarden Forint (90 Mio. EUR) zu zahlen, er nimmt also kein Geld, sondern bringt dem Staat Geld.“ Die Regierung kündigte im Juni den Erwerb eines 80 %igen Anteils am Betreiber des Budapester Flughafens an, gemeinsam mit dem französischen Flughafenunternehmen Vinci, das einen 20 %igen Anteil erwarb.