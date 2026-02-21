Szijjártó: Ungarn blockiert EU-Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine

Ungarn wird das 90 Milliarden Euro schwere Kreditpaket der Europäischen Union für die Ukraine blockieren, bis sein Nachbarland die Rohöllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder aufnimmt, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Szijjártó mit den Worten, die Ukraine erpresse Ungarn, indem sie in Abstimmung mit Brüssel und der ungarischen Opposition den Öltransit gestoppt habe, um Versorgungsengpässe in Ungarn zu verursachen und die Kraftstoffpreise vor den Wahlen auf 1.000 Forint (2,60 Euro) pro Liter zu treiben. „Wir werden dieser Erpressung nicht nachgeben, wir unterstützen den Krieg der Ukraine nicht, wir werden die Ukrainer nicht für den Krieg bezahlen, wir werden nicht zulassen, dass das Geld des ungarischen Volkes in die Ukraine fließt, und wir werden keine Erhöhung der Benzinpreise in Ungarn zulassen“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine durch die Blockade der Ölversorgung gegen ihr Assoziierungsabkommen mit der EU verstoße, und erklärte, dass die ungarische Regierung, solange Kiew dies fortsetze, auch EU-Beschlüsse blockieren werde, die für die Ukraine wichtig seien. „Wir haben daher beschlossen, das 90-Milliarden-Euro-Kriegsdarlehen an die Ukraine zu blockieren, bis die Ukraine die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder aufnimmt. Bis die Öllieferungen nach Ungarn wieder aufgenommen werden, wird die Ukraine keinen Zugang zu dem 90-Milliarden-Euro-Kriegsdarlehen haben“, sagte er.