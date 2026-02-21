Transport von Erdöl aus Kroatien nach Serbien wird weiterhin ungehindert möglich sein

Der kroatische Erdölpipelinebetreiber Janaf hat in Zusammenarbeit mit der kroatischen Regierung vom Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums eine bis zum 20. März 2026 gültige Genehmigung erhalten, die den weiteren ungestörten Transport von Erdöl an die serbische Erdölgesellschaft NIS ermöglicht, teilte das kroatische Unternehmen am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auch die serbische Seite bestätigte die Verlängerung. Laut einer Mitteilung aus Belgrad hat die OFAC die Betriebsgenehmigung der NIS um 30 Tage bis zum 20. März verlängert. Die Ministerin für Bergbau und Energie, Dubravka Djedovic Handanovic, erklärte, dass das Unternehmen die Lieferung von Rohöl, die Verarbeitung in der Raffinerie in Pančevo und die kontinuierliche Versorgung des Marktes mit Erdölderivaten fortsetzen könne. Sie fügte hinzu, dass Verhandlungen mit der russischen Seite geführt würden und sie nächste Woche nach Washington reisen werde, um die Gespräche über die Sanktionen gegen NIS fortzusetzen.

Das US-Finanzministerium hat am 10. Januar 2025 wegen der Militäroperationen in der Ukraine ein Sanktionspaket gegen den russischen Energiesektor verhängt. Die Beschränkungen traten am 27. Februar 2025 vollständig in Kraft und betreffen auch NIS. Gemäß dem zwischen Janaf und NIS geschlossenen Vertrag über den Transport von Rohöl, der vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2026 gilt, hat das serbische Unternehmen für den gesamten Zeitraum eine Kapazität für den Transport von insgesamt 10 Millionen Tonnen Rohöl über die Adria-Ölpipeline gebucht, gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen.

Das OFAC hatte zuvor am 24. Januar 2026 die Betriebsgenehmigung von NIS unter strengen Auflagen bis zum 20. Februar verlängert. Im Oktober 2025 verhängte die Behörde Sanktionen gegen NIS als Teil der Maßnahmen gegen den russischen Energiesektor, was zu einer Einstellung des Transports von Rohöl über die Adria-Pipeline und der Produktion der Raffinerie in Pančevo führte. Am 31. Dezember wurde dem Unternehmen eine Sonderlizenz erteilt, die die Wiederaufnahme der Raffinerieverarbeitung, des Rohölimports und bestimmter Finanztransaktionen ermöglichte. Der Transport über Janaf wurde am 13. Januar nach einer Unterbrechung von etwa hundert Tagen wieder aufgenommen. Die MOL-Gruppe unterzeichnete am 19. Januar eine verbindliche Absichtserklärung mit Gazpromneft über den Kauf ihres 56,15-prozentigen Anteils an NIS. Die russische Gazprom hält einen Anteil von 11,3 Prozent an NIS, ihre Tochtergesellschaft Gazpromneft einen Anteil von 44,9 Prozent. Der Anteil der serbischen Regierung beträgt derzeit 29,87 Prozent, der Rest wird von Kleinaktionären gehalten.