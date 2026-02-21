Századvég: Über 77 Prozent der Ungarn befürworten Obergrenzen für Versorgungsleistungen

In einer aktuellen Umfrage von Századvég gaben 77,3 Prozent der Befragten an, dass es wichtig sei, dass „die Regierung Familien vor höheren Energiepreisen schützt” – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Olivér Hortay, Experte für Energie- und Klimapolitik des Forschungsinstituts, sagte am Freitag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass 15 Prozent der ungarischen Haushalte Probleme mit der Heizung hatten, während 25 Prozent Schwierigkeiten hatten, ihre Stromrechnungen zu bezahlen, bevor die Regierung ihr System zur Kontrolle der Strompreise einführte. In den letzten 10 Jahren sei der Anteil der Menschen mit solchen Schwierigkeiten in Ungarn im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten am stärksten zurückgegangen, fügte er hinzu. Hortay sagte außerdem, dass 85,6 Prozent der Befragten in derselben Umfrage angaben, dass sie lieber in einer eigenen Immobilie wohnen würden als zur Miete. Die Umfrage wurde zwischen dem 31. Januar und dem 3. Februar unter 1.003 zufällig ausgewählten Erwachsenen durchgeführt.