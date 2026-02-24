Budapest gewinnt 1 Million US-Dollar beim Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge

Budapest hat beim Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge, einem Wettbewerb zur Entwicklung innovativer Lösungen für städtische Herausforderungen, 1 Million US-Dollar gewonnen, teilte das Bürgermeisteramt am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Budapest erhielt die Finanzierung sowie operative Unterstützung für die Einrichtung einer städtischen Lebensmittelverarbeitungsanlage, in der überschüssiges Obst und Gemüse aus lokalen Märkten zu Mahlzeiten für Schulen und Seniorenheime verarbeitet werden kann.