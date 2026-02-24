NAV: Rund 200 Kilogramm geschnittener Tabak in einem slowakischen Auto gefunden

Fast 200 Kilogramm geschnittener Tabak wurden in einem slowakischen Auto gefunden, das von Finanzbeamten an der Kontrollstelle in Bánréve überprüft wurde, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der 57-jährige Fahrer des Autos gab laut der Mitteilung an, dass er den geschnittenen Tabak über eine Internetanzeige gekauft, ihn am vereinbarten Ort abgeholt hat und in der Slowakei verkaufen wollte. Die NAV beschlagnahmte 199 Kilogramm geschnittenen Konsumtabak im Wert von 29 Millionen Forint und leitete wegen Verstoßes gegen das Verbrauchsteuergesetz und wegen Steuerbetrugs ein Verfahren ein. Dem Mann droht eine Geldstrafe von fast 24 Millionen Forint, heißt es in der Mitteilung.