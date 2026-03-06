István György: Netzwerk der Regierungsbüros ist fertiggestellt

Das Netzwerk der Regierungsbüros ist nun fertiggestellt, mehr als sechseinhalb Millionen Menschen leben in Ungarn in einer Gemeinde, in der es ein Regierungsbüro gibt, sagte der für die territoriale Verwaltung zuständige Staatssekretär am Freitag bei der Übergabe des zweiten Regierungsbüros in Siófok – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



István György fügte hinzu, dass alle anderen Bürger innerhalb von 14 Kilometern von ihrem Wohnort ein Regierungsbüro finden können. Die Einrichtung in der Koch Róbert utca in Siófok ist das 322. Regierungsbüro des Landes, und 27 Regierungsbusse fahren diejenigen Ortschaften an, in denen es keine Möglichkeit gibt, solche Behördengänge zu erledigen. Er sprach auch darüber, dass mehr als 35.000 Menschen in der regionalen Verwaltung arbeiten, davon mehr als 4.000 in den Regierungsbüros. „Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit den Behörden wird auf einer Skala von 1 bis 10 mit 8,6 bewertet. Die Kunden sind mit der Kompetenz und Schnelligkeit der Mitarbeiter sowie mehr oder weniger auch mit den Wartezeiten zufrieden“, sagte er.