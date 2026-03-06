Sieben ukrainische Staatsbürger, die am Transport von Bargeld und Gold in Ungarn beteiligt waren, werden am Freitag ausgewiesen, teilte das Regierungsinformationszentrum (KTK) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen des Verfahrens der Nationalen Steuer- und Zollbehörde „wurde der Hintergrund der sieben festgenommenen ukrainischen Staatsbürger ermittelt“, heißt es in der Erklärung. Es wurde bekannt, dass der Transport von Bargeld und Gold in Ungarn von einem ehemaligen General des ukrainischen Verteidigungsdienstes überwacht worden war, dessen Stellvertreter ein ehemaliger Major der ukrainischen Luftwaffe war, und dass sie bei ihrer Arbeit von Personen mit militärischer Erfahrung unterstützt wurden, fügten sie hinzu. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren werden sie am Freitag aus Ungarn ausgewiesen, teilte das KTK mit.