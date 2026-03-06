Szijjártó: Regierung fordert Ukraine auf, „Bargeldlieferungen nach Ungarn zu erklären”

Die Regierung verlangt von der Ukraine eine sofortige Antwort und Erklärung bezüglich der Bargeldlieferungen nach Ungarn, da „es vernünftig ist zu fragen, ob es sich dabei um Geld der ukrainischen Kriegsmafia handelt”, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Nationale Steuer- und Zollbehörde untersucht derzeit einen mutmaßlichen Straftatbestand im Zusammenhang mit Ukrainern, die in den letzten Monaten „eine erstaunliche Menge an Bargeld und Gold durch Ungarn transportiert“ haben, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums. „Seit Januar wurden insgesamt 900 Millionen Dollar und 420 Millionen Euro in bar sowie 146 Kilogramm Goldbarren durch Ungarn transportiert“, sagte er. „Wir haben eine Reihe ernsthafter Fragen dazu. Zunächst einmal handelt es sich um eine riesige Menge an Bargeld, und wir fragen uns, warum die Ukrainer so viel Bargeld transportieren müssen. Wenn es sich tatsächlich um eine Transaktion zwischen Banken handelt, stellt sich zu Recht die Frage, warum die Banken dies nicht untereinander per Banküberweisung regeln, warum es notwendig ist, so viel Bargeld zu transportieren, und warum dies über Ungarn geschehen muss”, fügte er hinzu. „Diese Fragen stellen sich vor allem deshalb, weil diese Bargeldtransporte von Personen begleitet werden, die eindeutig Verbindungen zu den ukrainischen Geheimdiensten haben. Wir verlangen eine Erklärung dafür, warum die Ukrainer in den letzten Monaten solch eine unglaubliche Menge an Bargeld durch Ungarn transportiert haben. Wofür wird dieses Geld verwendet, und wem gehört es?“, sagte er.

Eine weitere Frage, die einer Erklärung bedürfe, sei, ob dieses Geld nur durch Ungarn transportiert werde oder ob es manchmal hier angehalten und möglicherweise von jemandem in Ungarn verwendet werde oder ob es hier in Ungarn zum Vorteil von jemandem verwendet werde. „Es ist vernünftig zu fragen, ob es sich hierbei um Geld der ukrainischen Kriegsmafia handelt“, sagte er. „Wir fordern von der ukrainischen Seite umgehende Antworten und Erklärungen zu diesen schwerwiegenden Fragen. Bis dahin werden die ungarischen Behörden natürlich eine möglichst gründliche und umfassende Untersuchung durchführen“, sagte er.

Die Nationale Steuer- und Zollbehörde führt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche durch, nachdem am Donnerstag sieben ukrainische Staatsbürger, darunter ein ehemaliger Geheimdienstgeneral, wegen des Transports von 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold von Österreich über Ungarn in die Ukraine festgenommen worden waren.