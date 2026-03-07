Orbán: Wir senden eine Botschaft nach Brüssel: Wir zahlen nicht!

Die nationale Petition verbreitet sich rasend schnell, bereits mehr als 1 Million Menschen haben sie unterzeichnet, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video. Er fügte hinzu, dass die Petition bereits online verfügbar sei und bat alle, sie auszufüllen und Brüssel die Botschaft zu übermitteln: Wir zahlen nicht! – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Regierungschef teilte mit, dass genau 1.128.000 Menschen die Petition zurückgeschickt hätten. „In den letzten Wochen hat die Ukraine Ungarn zudem mit einer Ölblockade belegt. In dieser Situation ist es besonders wichtig, Brüssel klar zu sagen: Wir werden kein Land unterstützen, das Ungarn erpresst und die Energieversorgung ungarischer Familien gefährdet. Deshalb sagen wir Nein zur Ölblockade, Nein zur Finanzierung des Krieges und Nein zur Erhöhung der Nebenkosten”, betonte der Ministerpräsident. Ich bitte alle, die ungarische Regierung in diesem Kampf zu unterstützen und, falls noch nicht geschehen, die nationale Petition auszufüllen, die jetzt auch online auf der Website nemzetipeticio.hu verfügbar ist. „Wir senden eine Botschaft an Brüssel: Wir zahlen nicht!“, schloss Viktor Orbán sein Video.