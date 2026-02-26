Orbán: Nationale Petition sendet die Botschaft: „Wir werden weder den Krieg noch den ukrainischen Staat finanzieren“

Bei der Nationalen Petition gehe es darum, „Nein“ zur Finanzierung des Krieges und des ukrainischen Staates zu sagen, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem am Donnerstag auf Facebook hochgeladenen Video und fügte hinzu: „Wir werden nicht zahlen!“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wenn wir wollen, dass Ungarn auf einem guten Kurs bleibt und die Lebensqualität ungarischer Familien geschützt wird, dann müssen wir in diesem Kampf standhaft bleiben. Wir müssen „Nein“ sagen – nicht nur zur Regierung, sondern zum ganzen Land. Dann können wir vielleicht Erfolg haben, aber nur, wenn wir es richtig machen… Bei der Petition geht es darum, „Nein“ zu sagen. „Wir werden nicht zahlen!“, sagte er. Orbán sagte: „Die Lage spitzt sich zu … umso mehr, als die Ukrainer Ungarn nun mit einer Ölblockade belegt haben.“ Er sagte, die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten „gestern mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vereinbart, den Krieg fortzusetzen. Dadurch wird Europa noch mehr Geld abgezogen, um den ukrainischen Staat und den Krieg zu finanzieren.“

Die Frage bleibe, sagte er, ob man „ihnen unser Geld geben soll oder nicht“. „Ich habe dazu immer ‚Nein‘ gesagt. Es war immer eine große Hilfe, dass ich mich auf eine klare ungarische Position berufen konnte – dass die von uns befragten Ungarn ‚Nein‘ zur Finanzierung des Krieges gesagt haben. Sie wollen nicht für den Betrieb des ukrainischen Staates bezahlen und akzeptieren nicht, dass die Preise für Versorgungsleistungen wegen des Krieges erhöht werden“, sagte Orbán.