Orbán: Regierung führt für Benzin und Diesel einen geschützten Preis ein

Die Regierung führt für Benzin und Diesel einen geschützten Preis ein, die Maßnahme tritt um Mitternacht in Kraft, gab Viktor Orbán am Montag auf Facebook bekannt. Er teilte mit, dass der geschützte Preis für Benzin bei 595 Forint und für Diesel bei 615 Forint pro Liter liegt, die Einzelhandelspreise dürfen diesen Preis nicht überschreiten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir geben die staatlichen Reserven frei und sichern damit die Versorgung”, sagte der Ministerpräsident. Der geschützte Preis gilt nur für Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen und ungarischer Zulassung. Neben Privatpersonen wird er auch auf Landwirte, Spediteure und Unternehmer ausgeweitet. Der geschützte Preis tritt heute um Mitternacht in Kraft, sagte der Regierungschef.

Viktor Orbán begründete die Entscheidung damit, dass Ungarn aufgrund des Krieges und der ukrainischen Ölblockade leider auch von dem internationalen Ölpreisanstieg betroffen sei. Die Kraftstoffpreise seien in ganz Europa stark gestiegen, „deshalb haben wir in der heutigen Sitzung der Regierung beschlossen, dass wir die ungarischen Familien, ungarischen Unternehmer und ungarischen Landwirte schützen werden”, erklärte der Regierungschef.