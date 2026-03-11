András Mocz: Vorrangiges Ziel der Waldbewirtschaftung ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt

Das vorrangige Ziel der Waldbewirtschaftung ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Klimaschutz und die Verbesserung der Umwelt. Diesem dreifachen Ziel dient auch das Modellprogramm zur Stadtwaldbewirtschaftung, das eine Fläche von etwa sieben Hektar im Koloska-Tal in Balatonfüred umfasst, betonte der für Wälder zuständige Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor Ort – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

András Mocz hob hervor, dass die Bedeutung der Stadtwälder weltweit zunimmt und die hier durchgeführten Maßnahmen gleichzeitig zum Klimaschutz, zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Verbesserung der städtischen Umwelt beitragen. Er fügte hinzu, dass daran gearbeitet werde, den Anteil der Waldflächen zu erhöhen und die Struktur und Artenzusammensetzung unserer Wälder an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Seinen Worten zufolge wird das Modellprogramm zur Entwicklung städtischer Wälder als Teil dieses Ansatzes umgesetzt.

József Váradi, Chefingenieur für Naturschutz und Waldbewirtschaftung bei der Bakonyerdő Zrt., erklärte, dass im Rahmen des im letzten Jahr gestarteten Modellprogramms mehrere kleinere Maßnahmen durchgeführt worden seien. Dreißig sicherheitsgefährdende Bäume seien gefällt, zweitausend einheimische Setzlinge gepflanzt und das Holz aus dem Gebiet entfernt worden. Er fügte hinzu, dass jedes Jahr regelmäßig neue Maßnahmen durchgeführt werden, um die Erneuerung des Waldgebiets zu ermöglichen.