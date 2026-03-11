Steiner: Regierung prüft den Vorschlag der Kraftstoffhändler

Die Verbände der Kraftstoffhändler haben beim Energieministerium einen Antrag auf Gesetzesänderung gestellt, der es ermöglichen würde, auch an automatischen Tankstellen gedeckelte Kraftstoffpreise anzuwenden und die Versorgung zu gedeckelten Preisen noch reibungsloser zu gestalten, teilte Attila Steiner, Staatssekretär für Energie, am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium suche in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium nach Lösungen, fügte er hinzu. Für uns steht die Versorgungssicherheit der ungarischen Familien und Unternehmen an erster Stelle, fügte der Staatssekretär hinzu.