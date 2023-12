Landwirtschaftsminister unterstreicht Bedeutung der biologischen Vielfalt

Das ungarische Landwirtschaftsministerium und die MBH-Bank haben ein Projekt zum Arten-, Wald- und Wasserschutz ins Leben gerufen, um die biologische Vielfalt zu erhalten, sagte der Landwirtschaftsminister in einer Rede auf dem Budapester Klimagipfel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Maßnahmen werden in Nationalparks durchgeführt und „zeigen, dass sich sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Akteure dem Natur- und Umweltschutz verpflichtet fühlen“, so István Nagy. Auf 300.000 Hektar habe man den ursprünglichen Zustand der natürlichen Umwelt wiederhergestellt, sagte er und fügte hinzu, dass sich die Gesamtinvestitionen in den Umweltschutz seit 2012 auf rund 90 Milliarden Forint (238 Millionen Euro) beliefen. Die Regierung betrachte den Schutz des „Naturkapitals“ und der Ressourcen Biodiversität, Ackerland, Klimaregulierung, reines Wasser und Luft als strategische Themen, sagte er.

