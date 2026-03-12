Karácsony drängt auf Ausweitung der Kraftstoffpreisobergrenzen auf firmeneigene Tankstellen

Der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, forderte die Zentralregierung in einer Facebook-Nachricht am Donnerstag auf, die Preisobergrenzen für Kraftstoffe auf firmeneigene Tankstellen auszuweiten oder die Busflotte der Stadt zu zwingen, an kommerziellen Tankstellen anzustehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ausnahme der betriebsinternen Tankstellen des öffentlichen Nahverkehrsunternehmens der Hauptstadt von den Preisobergrenzen werde mindestens 1,5 Milliarden HUF kosten, sagte Karácsony und fügte hinzu, dass auch die Flotte des staatlichen Unternehmens Volanbusz von der Regierungsverordnung negativ betroffen sei. Die Regierung hat die Preise für Benzin und Diesel ab Montag um Mitternacht auf 595 HUF bzw. 615 HUF pro Liter begrenzt. Nur Privatpersonen, Unternehmen, Spediteure und Landwirte, die Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen betreiben, sind berechtigt, den regulierten Preis zu zahlen. Sie dürfen nur an Tankstellen tanken, die für die Überprüfung von Kennzeichen und Fahrzeugzulassungen ausgerüstet sind.