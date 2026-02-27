89 Prozent der Befragten einer aktuellen Umfrage von Századvég haben von der „Schließung der Druschba-Ölpipeline in Richtung Ungarn und Slowakei durch die Ukraine” gehört, teilte das Meinungsforschungsinstitut am Freitag mit und vermutete, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „versucht, eine Kraftstoffknappheit und drastische Preissteigerungen herbeizuführen, um die Wahlen in Ungarn zu beeinflussen” – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Fast drei Viertel der Befragten äußerten sich in der Umfrage ablehnend gegenüber „dieser Art von politischem Druck”, so Századvég. 62 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „die Pläne Brüssels, russische Energieimporte zu verbieten”, ablehnen, teilte das Meinungsforschungsinstitut mit. Aufgrund dieser Ergebnisse kam Századvég zu dem Schluss, dass „zwei Drittel der Ungarn die Pläne der Ukraine und Brüssels durchschauen“, während die meisten von ihnen sich auch bewusst sind, dass „sie die ungarische Opposition nutzen wollen“, um diese Pläne umzusetzen.