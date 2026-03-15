MTÜ informiert über die Besucherzahlen in der Hauptstadt am Nationalfeiertag

Die Ungarische Tourismusagentur (MTÜ) gibt am Sonntag anlässlich des 178. Jahrestags der Revolution und des Freiheitskampfes von 1848/49 fachliche Informationen über die Zahl der Menschen bekannt, die in die Hauptstadt gekommen sind und die einzelnen Veranstaltungen besucht haben – teilte die MTÜ am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Der Mitteilung zufolge basieren die Besucherzahlen auf Analysen von Mobilfunkdaten, die eine genauere Untersuchung der Bewegungen, der Aufenthaltsdauer und der räumlichen Verteilung der Besucher ermöglichen sowie die Erfassung der sogenannten Tagesbesucher, die in herkömmlichen Statistiken oft unberücksichtigt bleiben. Die Verarbeitung der Mobilfunkdaten erfolgt gemäß den Vorgaben der DSGVO und den ungarischen Rechtsvorschriften in anonymisierter, aufbereiteter und aggregierter Form, um den Tourismus noch effizienter und ergebnisorientierter zu gestalten – heißt es in der Mitteilung.