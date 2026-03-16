Kovács: Veranstaltungen im ganzen Land verlaufen ohne Zwischenfälle

Zoltán Kovács, Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen, erklärte am Sonntagabend, dass die Veranstaltungen zum 15. März laut der für die Sicherheit zuständigen Einsatzzentrale in ganz Ungarn ohne Zwischenfälle verlaufen seien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Er sagte, die größte Versammlung habe sich auf dem Kossuth Platz gebildet, wo rund 180.000 Menschen an der Feier mit einer Rede von Ministerpräsident Viktor Orbán teilnahmen. Die Polizei habe bis 18 Uhr den friedlichen Ablauf von fast 400 Veranstaltungen im ganzen Land gewährleistet, fügte er hinzu. Im Rahmen des Programms „Offenes Parlament“ besichtigten fast 1.500 Besucher das Parlamentsgebäude und konnten die Heilige Krone, die Große Treppe und den Kuppelsaal kostenlos besichtigen, fügte er hinzu.