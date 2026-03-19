Controlsoft Automatika errichtet Servicezentrum für 2,5 Mrd. Forint

Das ungarische Unternehmen für Industrieautomation und Prozesssteuerung Controlsoft Automatika Kft. investiert 2,5 Mrd. HUF in ein regionales Servicezentrum in Veszprém (Westungarn), wie das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Donnerstag in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierung unterstützt die Investition, durch die 25 hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen, mit 940 Millionen HUF, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Bekanntgabe. Der Minister wies darauf hin, dass die Regierung in den vergangenen Jahren 47 Investitionen in der Region um Veszprém mit einem Gesamtwert von über 300 Milliarden HUF gefördert und damit 12.000 Arbeitsplätze geschaffen habe.