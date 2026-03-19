Porzellanmanufaktur Herend investiert in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz

Die Porzellanmanufaktur Herend hat am Donnerstag an ihrem Standort in Herend (Westungarn) Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Wert von 742 Millionen HUF eingeweiht, wie das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Investition wurde mit 293 Millionen HUF aus dem „Fabrikrettungsprogramm“ unterstützt, das die Regierung nach Beginn des Krieges in der Ukraine ins Leben gerufen hatte, um die Abhängigkeit der Unternehmen von ausländischen Energiemärkten zu verringern, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Zeremonie.

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Die Investition habe den jährlichen Gasverbrauch des Unternehmens um 40.000 Kubikmeter gesenkt und sichere 600 Arbeitsplätze, fügte er hinzu. Rund 90 % der Produktion von Herend werden exportiert.