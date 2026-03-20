Ungarische Truppen kehren aus Bagdad zurück

Ungarische Soldaten, die im Rahmen der NATO Beratungs- und Ausbildungsmission im Irak im Einsatz waren, sind laut Angaben des Verteidigungsministeriums zusammen mit Truppen anderer Nationen, die aus Bagdad abgezogen wurden, sicher und unverletzt auf den Luftwaffenstützpunkt Kecskemét zurückgekehrt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Abzug erfolgte nach der Entscheidung der NATO, die Mission aufgrund der sich verschärfenden Sicherheitslage auf unbestimmte Zeit auszusetzen, teilte der Generalstabschef am späten Donnerstag mit. General Gábor Böröndi wies darauf hin, dass die Evakuierung der Truppen aus dem Irak von der NATO organisiert und durchgeführt wurde, während ungarische Militärflugzeuge sie von der Türkei nach Hause transportierten. Die an der NATO-Mission beteiligten Mitgliedstaaten beschlossen einstimmig, fast alle der mehreren hundert in Bagdad stationierten Soldaten abzuziehen, da die zunehmend gefährliche Sicherheitslage sie daran hinderte, ihre Aufgaben zu erfüllen. „Der Abzug ist vorübergehend, und die Truppen könnten nach Bagdad zurückkehren, sollte sich die Lage verbessern“, hieß es in der Erklärung. Böröndi sagte, das Militär habe die politische Entscheidung zum Abzug zügig, effizient und in enger Zusammenarbeit mit den Verbündeten umgesetzt. Die schnelle und erfolgreiche Durchführung der Abzugsoperationen sei durch die disziplinierte, präzise und gut eingespielte Zusammenarbeit mehrerer Einheiten ermöglicht worden, fügte er hinzu.