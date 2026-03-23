In Zala wurde gegen fünf Personen Anklage wegen Geldwäsche erhoben

Der ukrainische Mann und seine vier ungarischen Komplizen, gegen die in Zala Anklage erhoben wurde, waren an der Geldwäsche von Geldern beteiligt, die durch Telefonbetrug erlangt wurden – dies teilte die Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft des Komitats Zala am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Judit Jánky teilte mit: Der Hauptangeklagte in diesem Fall, der ukrainische Mann, sei 2021 mit seiner Familie nach Ungarn gezogen und habe in einem Hotel in Balatonfüred eine Stelle als Portier angenommen. Der Mann knüpfte an seinem Arbeitsplatz gute Kontakte zu vier Mitangeklagten, die er damit beauftragte, seinen ukrainischen Bekannten gegen finanzielle Gegenleistung dabei zu helfen, Geld nach Ungarn zu überweisen. Er überredete sie, ungarische Bankkonten zu eröffnen und ihm die dort eingehenden Geldbeträge in bar auszuhändigen.

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In Anbetracht der realistischen Aussicht auf einen Gewinn nahmen seine Komplizen das Angebot an und eröffneten bei mehreren Finanzinstituten Bankkonten, um dort gegen Provision Gelder aus Straftaten entgegenzunehmen. Der ukrainische Mann gab diese Bankkontodaten an unbekannte Personen weiter. Weitere, unbekannte Mitglieder der kriminellen Bande schädigten mehrere Personen, indem sie sich am Telefon als Bankangestellte ausgaben und unter dem Vorwand, dass auf deren Bankkonten verdächtige Transaktionen stattgefunden hätten, die Opfer dazu veranlassten, das Programm Anydesk herunterzuladen. Auf diese Weise verschafften sie sich Zugriff auf die Bankkonten der Geschädigten, tätigten von dort aus Online-Einkäufe in großer Höhe und überwiesen Geld unter anderem auf die Bankkonten der Angeklagten. Die fünf Angeklagten haben durch die Schädigung von neun Personen insgesamt an der Erlangung von fast 27,5 Millionen Forint mitgewirkt. Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Zalaegerszeg erhob gegen die unter strafrechtlicher Aufsicht stehenden Angeklagten, Anklage wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche in erheblichem Umfang und beantragte Freiheitsstrafen sowie die Einziehung von Vermögenswerten.