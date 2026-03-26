Eröffnung des Galerius-Bades Siófok zu Ostern!

Am 1. April 2026 öffnet das beliebte Galerius-Bad in Siófok unweit des Balatons wieder seine Pforten. Die Anlage war wegen Renovierung eine Zeitlang geschlossen. Im Zuge der umfassenden Verjüngungskur wurde der Wellnessbereich neugestaltet: Im Galerius erwarten die Besucher nun neben den schön gestalteten Pools und Whirlpools auch eine moderne Saunawelt mit finnischer Sauna, Dampfbad und Lichttherapie sowie Massageräume, Räumlichkeiten für Physiotherapie und Körperbehandlungen. Das Angebot umfasst darüber hinaus eine Salzkammer und eine Kälteschockdusche.





Das jahrhundertealte Erbe der Römerzeit verbindet sich im Galerius mit der Technologie des 21. Jahrhunderts zu einem einzigartigen Erlebnis. Siófok – „wo der Balaton beginnt“ – war stets eine touristische Größe, doch mit der Wiedereröffnung des Galerius-Bades beginnt ein neues Kapitel im Leben der Stadt – und das auch für die vielen deutschsprachigen Einwohner, die dauerhaft oder nur für einige Monate in der Region leben und sich hier zunehmend zu Hause fühlen. Dieses Zugehörigkeitsgefühl möchte die Leitung des kommunalen Unternehmens als Betreiber des Galerius Bades bestärken: Von den Mitarbeitern, die im direkten Kontakt mit den Besuchern stehen, wird grundsätzlich erwartet, dass sie Fragen in deren Muttersprache oder zumindest in der von ihnen fast ausnahmslos gesprochenen englischen Sprache beantworten können, ihnen bei der Orientierung helfen und dazu beitragen, ihr Wohlbefinden zu steigern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das perfekte Badeerlebnis wäre ohne kulinarische Genüsse nicht vollständig. Die neue Showküche im Galerius ist nicht nur eine Augenweide, sondern bedient auch die Anhänger einer gesundheitsbewussten Ernährung optimal. Ein wichtiger Aspekt der Bauplanung war es, dass die Angebote des renovierten Komplexes auch für Besucher mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. So steht im erneuerten Bad nun auch eine Patientenliftvorrichtung zur Verfügung, mit deren Hilfe der sichere Zugang zum Wasser gewährleistet wird. Das Galerius-Bad hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass jeder, unabhängig von seiner körperlichen Verfassung, entspannende Wellness-Erlebnisse genießen kann.

Galerius Fürdö – „Erlebnisse das ganze Jahr über“

8600 Siófok, Szent László u. 183

https://www.facebook.com/galeriuselmenyfurdo

https://www.instagram.com/galerius_furdo/

www.galeriusfurdo.hu