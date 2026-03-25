Szijjártó: Ungarn wird Gaslieferungen an die Ukraine schrittweise einstellen und eigene Reserven auffüllen

Ungarn werde seine Gaslieferungen an die Ukraine schrittweise einstellen, um sich auf die Auffüllung der eigenen Reserven zu konzentrieren, da Europa in eine „beispiellose Energieversorgungskrise“ gerate, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in einer von seinem Ministerium veröffentlichten Mitteilung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Szijjártó sagte, Ungarns Energieversorgungswege seien in letzter Zeit „sowohl im physischen als auch im politischen Sinne“ angegriffen worden, und verwies dabei auf die Stilllegung der Rohölpipeline „Druschba“ und Drohnenangriffe auf die Gaspipeline „TurkStream“. „Ab heute werden wir die Gaslieferungen an die Ukraine schrittweise einstellen, um die Versorgung der ungarischen Haushalte und Fabriken in der kommenden Zeit sicherzustellen“, fügte er hinzu. Die Gasreserven Ungarns entsprächen 24 Prozent des Jahresverbrauchs und lägen damit deutlich über dem europaweiten Durchschnitt von 9 Prozent, sagte er.