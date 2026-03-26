MOL weiht 40 MWh Batteriespeicherkapazität ein

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL hat am Donnerstag in seinem Petrochemiewerk in Tiszaújváros (Ostungarn) 40 MWh Batteriespeicherkapazität eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Kapazität wurde mit einem Investitionsvolumen von 6,6 Mrd. HUF errichtet und mit 2,7 Mrd. HUF aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) der Europäischen Union gefördert. Oszkár Világi, stellvertretender CEO der MOL-Gruppe, erklärte, MOL betreibe einen 400-MW-Solarpark und strebe eine Erhöhung der Solarkapazität auf 500 MW an. Péter Császár, CEO von MOL Petrolkémia, sagte, das Unternehmen strebe bis 2030 eine Speicherkapazität von mindestens 80 MW pro 100 MW Solarleistung an.