Navracsics: Verleihung des Balaton-Preises schafft eine Identität rund um den Balaton

Tibor Navracsics, Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung, bezeichnete die Verleihung des Balaton-Preises bei der Preisübergabe am Freitag in Révfülöp, die vom Balaton-Verband ins Leben gerufen wurde, als wichtigen Meilenstein bei der Herausbildung einer Identität rund um den Balaton – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Bei der Feier wurden der Maler Győző Somogyi, Polizeioberstleutnant Gábor Kutasi und der ehemalige Bürgermeister von Keszthely, Ferenc Ruzsics, mit dem Balaton-Preis ausgezeichnet. Tibor Navracsics hob in seiner Rede hervor, dass der Balaton-Verband seit langem daran arbeite, eine Balaton-Identität zu schaffen. „Es gibt Helden der Balaton-Region, die nicht nur der Stolz einzelner Städte oder Komitate sind, sondern auf die die gesamte Balaton-Region stolz sein kann“, betonte er. Wie er sagte, habe man mit dem seit Jahren verliehenen Preis „einen großen Schritt in Richtung einer Balaton-Identität gemacht, die erlebbar ist und sich auch im Alltag zeigt“. Als Beispiel hob er den ausgezeichneten bildenden Künstler Győző Somogyi hervor, auf den, wie er es formulierte, „nicht nur die Einwohner des Komitats Veszprém, sondern die gesamte Region stolz sein kann“. Er fügte hinzu: Der Balaton-Verband verleiht Jahr für Jahr den Balaton-Preis an Persönlichkeiten, die sich stark für die Region engagieren und auf die wir stolz sein können.

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Róbert Pali, der Vorsitzende des Verbandes, erinnerte daran, dass die Organisation 1904 gegründet wurde. Es handele sich um einen Bürgermeisterverband, der nach rund 120 Jahren seines Bestehens heute die meisten Mitglieder vorweisen könne: Es seien neunzig, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass sich die Grundidee seit 120 Jahren nicht geändert habe: Sie würden Aufgaben der Interessenvertretung und -abstimmung wahrnehmen, was auf der Zusammenarbeit der Beteiligten beruhe.