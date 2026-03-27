Continental Dohányipari Zrt. weiht Kapazitätserweiterung ein

Das ungarische Tabakunternehmen Continental Dohányipari Zrt. hat an seinen Standorten in Sátoraljaújhely und Miskolc eine Kapazitätserweiterung im Wert von 14,5 Mrd. HUF eingeweiht, wie das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Freitag in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierung habe das Projekt, das 60 Arbeitsplätze schuf und zur Erhaltung von über 900 beitrug, mit 3,0 Mrd. HUF unterstützt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó in Sátoraljaújhely (Nordungarn). Das Projekt, das auch die Installation von Solaranlagen umfasste, trage dazu bei, den Exportanteil am Umsatz des Unternehmens von 50 % auf 75 % zu steigern, so Szijjártó.