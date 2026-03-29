Saisoneröffnungsfeier am Balaton – 180. Schifffahrtssaison auf den Hauptrouten hat begonnen

Am 28. März begann die 180. Schifffahrtssaison am Balaton. Zu diesem Anlass erwarteten die Besucher in Balatonfüred Festveranstaltungen und kostenlose Rundfahrten. Die Ticketpreise sind teilweise auf dem Vorjahresniveau geblieben, teilweise minimal (um 25 – 150 Forint) gestiegen – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

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Die Schiffsverbindungen zwischen den Ortschaften verkehren im Frühjahr an den Wochenenden und an den Osterfeiertagen. Am 28. März öffneten die Häfen von Siófok, Balatonfüred und Tihany ihre Tore. Zwischen Badacsony und Fonyód beginnt der Schiffsverkehr am 29. März – laut Informationen auf der Website der Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART). Der Auftakt der Jubiläumssaison wurde mit einer Festveranstaltung und kostenlosen Rundfahrten zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Balatonfüred bereitete sich in seinem Hafen mit einem bunten Programm auf die Ankunft des ersten Schiffes aus Siófok vor.