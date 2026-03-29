Orkanartige Winde am Balaton

Auf der offiziellen Facebook-Seite von HungaroMet wurden erneut die Windgeschwindigkeitsdaten veröffentlicht, die bis Sonntag, 29. März, um 11 Uhr aufgezeichnet wurden. Orkanartige Winde wüten an mehreren Orten, und mehrere Ortschaften aus dem Komitat Zala haben es unter die Top 10 der windigsten Orte geschafft – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

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Nach den neuesten Daten ist Balatonőszöd in Somogy der absolute Rekordhalter, wo Windböen von 119,2 (!) km/h gemessen wurden. Laut Fachliteratur im Internet wird eine konstante Windgeschwindigkeit von über 118 km/h in der Meteorologie offiziell als Orkan bezeichnet. Die Ortschaften in Zala sind vom Podium abgefallen. Auf Platz 5 landete Keszthely Tanyakereszt, wo eine Windgeschwindigkeit von 96,5 km/h gemessen wurde, gefolgt von Platz 6, der südliche Teil des Flughafens Sármellék, wo 95,8 km/h gemessen wurden, während auf Platz 8 der gesamte Flughafen Sármellék mit Windböen von 95,4 km/h aufgeführt ist. Dem Portal zufolge wird der Wind voraussichtlich ab dem späten Sonntagnachmittag an Stärke verlieren.