ChatGPT ist die beliebteste KI-Plattform in Ungarn

Fast 85 % der Ungarn, die Plattformen für Künstliche Intelligenz nutzen, entscheiden sich für ChatGPT, während 32 % Gemini verwenden, wie eine von Sophos durchgeführte regionale Umfrage zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Etwas mehr als 57 % der ungarischen KI-Nutzer verwenden sie für Recherchen, während 38 % KI für die Arbeit, 37 % für das Studium und 35 % für Übersetzungen nutzen. Fast 36 % der KI-Nutzer nutzen KI „mehrmals pro Woche“, ein Drittel nutzt sie täglich und 31 % nutzen sie „von Zeit zu Zeit“.