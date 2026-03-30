Kreinbacher weiht Erweiterung ein

Das Weingut Kreinbacher hat am Freitag eine 6,8 Mrd. HUF teure Erweiterung seiner Anlagen in Somlóvásárhely (Nordwestungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Weingut erhielt für das Projekt staatliche Fördermittel in Höhe von 3,4 Mrd. HUF, sagte Tamás Tarpataki, stellvertretender Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Es seien neue, mehrstöckige Räume für die Sektherstellung sowie Lagerkapazitäten geschaffen worden, wobei modernste Technologie und energiesparende Lösungen zum Einsatz kämen, um hochwertigen Sekt zu produzieren, so Tarpataki.