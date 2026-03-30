Keszthely: Kunstwerk ist wieder aufgetaucht

Ein vor Jahrzehnten aus dem Balaton Museum in Keszthely gestohlenes Kunstwerk, die Grafik „Kalapos hölgy“ (Dame mit Hut) von József Egry, wurde gefunden – teilte das Nationale Ermittlungsbüro der Bereitschaftspolizei am Montag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Mitteilung zufolge hat das Nationale Ermittlungsbüro der Bereitschaftspolizei das Kunstwerk in den letzten Tagen an das Balaton Museum zurückgegeben. Es wurde erläutert, dass die Abteilung für Kulturgüter des Ministeriums für Bauwesen und Verkehr Anfang letzten Jahres Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, da bekannt wurde, dass ein seit mehr als zwanzig Jahren verschwundenes Kunstwerk auf der Website eines Online-Auktionshauses zum Verkauf angeboten wurde. Wie sie schrieben, wurde József Egrys Grafik mit dem Titel „Dame mit Hut“ „zwischen 1995 und 2009 von jemandem aus dem Balaton Museum in Keszthely gestohlen“. Die Ermittler identifizierten die Galerie, die die Grafik zur Versteigerung angeboten hatte, und beschlagnahmten das Werk. Die Ermittler der Kunstschutzbehörde arbeiten nun auf der Grundlage neuer Informationen daran, herauszufinden, wie das Bild in die Galerie gelangt sein könnte, um so auch denjenigen zu finden, der es damals aus dem Museum gestohlen hat – heißt es in der Mitteilung.