Bäder von Kisvárda werden modernisiert

Ein Kurkomplex im Besitz der Stadtverwaltung von Kisvárda (Nordostungarn) soll für 906 Millionen HUF modernisiert werden, wie die Stadtverwaltung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

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Das Projekt, das bis Ende 2027 abgeschlossen sein soll, wird vollständig aus Mitteln der Europäischen Union und des Staates finanziert.