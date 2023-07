Miskolc schließt die Modernisierung des Industrieparks für 2 Milliarden Forint ab

Die Stadtverwaltung von Miskolc im Nordosten Ungarns hat die Modernisierung ihres Industriegebiets im Wert von 2 Milliarden Forint (5,1 Mio. EUR) abgeschlossen, teilte die Stadtverwaltung am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das Projekt umfasste die Wasser- und Straßeninfrastruktur und wurde von der Europäischen Union und dem Staat unterstützt, hieß es in einer Erklärung. Derzeit sind 19 Unternehmen in dem 93,5 Hektar großen Park in der Nähe der Autobahn M30 und der Haupteisenbahnlinie Budapest-Miskolc tätig.