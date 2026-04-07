US-Vizepräsident Vance trifft in Ungarn ein

Der US-Vizepräsident JD Vance und seine Frau Usha Vance sind am Dienstagmorgen zu einem offiziellen Besuch in Ungarn eingetroffen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Vizepräsident, der zu einem zweitägigen Besuch in Budapest eintraf, wurde am Liszt-Ferenc-Flughafen von Außenminister Péter Szijjártó mit militärischen Ehren empfangen. Während des Besuchs wird Vance Gespräche mit Ministerpräsident Viktor Orbán führen, bevor beide auf einer Kundgebung mit dem Titel „Tag der ungarisch-amerikanischen Freundschaft“ im MTK-Sportpark Reden halten werden.